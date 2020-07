Drużyna spadkowicza z ekstraklasy powoli buduje kadrę na kolejny sezon. Ogłoszono pozyskanie ofensywnego pomocnika.

Podopieczni Ireneusza Mamrota nie zdołali utrzymać się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Nowi właściciele pozostawią jednak obecnego trenera na stanowisku. W przyszłym sezonie celem będzie powrót do ekstraklasy.

Pomoże w awansie?

We wtorek Arka Gdynia ogłosiła transfer Kamila Mazka z Zagłębia Lubin. Pomocnik podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2022 roku. Jest także zawarta klauzula opcjonalnego przedłużenia o kolejny rok. To drugi ruch transferowy Gdynian. Wcześniej poinformowano o sprowadzeniu Mateusza Żebrowskiego z KKS-u Kalisz.

Niepowodzenie w Lubinie

25-latek jest wychowankiem Legii Warszawa. W sezonie 2019/20 ekstraklasy wystąpił tylko 1 raz w barwach Zagłębia Lubin. Częściej występował w 3-ligowych rezerwach klubu, w których zagrał 7 razy i zdobył 2 bramki. Skrzydłowy w przeszłości był młodzieżowym reprezentantem Polski.