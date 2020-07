Sezon 2019/20 ekstraklasy jeszcze nie dobiegł końca, polskie kluby już rozglądają się jednak za wzmocnieniami swoich kadr na kolejny sezon.

Z transferem do Zagłębia Lubin łączony jest Mikel Villanueva. Jak podaje portal “Meczyki.pl”, polski klub już złożył stosowną ofertę za piłkarza Malagi. Zawodnik miałby zarabiać 170 tys. euro rocznie, natomiast Zagłębie nie jest jedynym klubem zainteresowanym jego usługami.

Poszukiwania stopera

Drużyna Martina Seveli będzie potrzebowała wzmocnień na pozycji środkowego obrońcy. Po sezonie do Lechii Gdańsk odejdzie Bartosz Kopacz, czyli podstawowy element układanki trenera. To on obecnie tworzy duet stoperów z kapitanem Lubomirem Guldanem, który w tym roku skończył 37 lat i w najbliżej przyszłości również będzie trzeba rozglądać się za jego następcą.

Reprezentant kraju

Wenezuelczyk zagrał w 16 meczach w barwach Malagi na 2. poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, jego bilans to 1 bramka i 1 asysta. 27-latek przeszłości występował także w takich klubach, jak m.in. Cadiz, czy Gimnastic Tarragona. W reprezentacji Wenezueli wystąpił w 27 spotkaniach, w których strzelił 2 gole. 20 lipca tego roku Villanueva stanie się zawodnikiem z kartą na ręku.