Wciąż niepewna jest przyszłość Korony Kielce. O zaistniałej sytuacji postanowił się wypowiedzieć obecny szkoleniowiec.

Warto przypomnieć, że w poniedziałek odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy klubu, podczas którego miało dojść do zapowiadanego dokapitalizowania spółki, jednak nic z tego nie wyszło. Zgromadzenie zostało przerwane do 4 sierpnia, ponieważ nie pojawił się na nim przedstawiciel niemieckich właścicieli. Głos zabrał trener zespołu z Kielc w wypowiedzi dla magazynu “Cały Ten Sport”.

To niedorzeczne i niezrozumiałe dla mnie działanie. Nie rozumiem celu takiego postępowania i w jakim kierunku ma to zmierzać. Takiego rozwiązania można było się spodziewać tylko w najczarniejszych przewidywaniach, ale niestety tak się stało. Jako trener mam związane ręce i duży ból głowy. Ale niestety, nie wiemy nic i pozostaje nam tylko czekać na jakieś pozytywne rozwiązanie tych spraw. Zespół nie jest w stanie normalnie funkcjonować i przygotować się do sezonu, w sytuacji kiedy będzie trzeba do tego momentu czekać na decyzje. To jest nierealne i dobrze o tym wszystkim wiemy.