Inter Mediolan – ACF Fiorentina. Typy, kursy (22.07.2020)

Inter Mediolan w najbliższej kolejce Serie A zagra u siebie z Fiorentiną. Czy zespół Antonio Conte po tym spotkaniu wróci na drugie miejsce w lidze?

Inter Mediolan – ACF Fiorentina zapowiedź

Podopieczni Antonio Conte obecnie zajmują 3. miejsce w lidze z 72 punktami na koncie, tracąc dwa oczka do Atalanty i osiem do Juventusu. “Nerazzurri” bez wątpienia mogliby być wyżej, gdyby potrafili kilka razy utrzymać prowadzenie do końca. W każdym meczu po wznowieniu rozgrywek Inter już prowadził, tak było również w starciach z Sassuolo, Bologną, Hellasem i Romą. Ostatecznie w trzech z powyższych przypadków zakończyło się podziałem punktów, a z podopiecznymi Sinisy Mihajlovicia nawet porażką. Gdyby Inter wygrał każde z tych spotkań, byłby liderem Serie A.

Z kolei “Viola” ma całkiem dobrą passę. Drużyna z Florencji nie przegrała już bowiem od pięciu spotkań – trzykrotnie wygrała i zaliczyła dwa remisy. W poprzedniej kolejce zespół pokonał Torino 2:0 i wskoczył na 12. miejsce w lidze.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 100 zł!

Fiorentina nie wygrała z Interem od 2017 roku. Poprzednie spotkanie, które odbyło się w styczniu, zakończyło się wygraną drużyny z Mediolanu 2:1. Czy tym razem zespół Antonio Conte znów wywalczy trzy punkty i wróci na drugą pozycję w Serie A?

Inter Mediolan – ACF Fiorentina kursy

Bukmacherzy widzą w tym pojedynku zdecydowanie większe szanse na triumf Interu (kurs 1.49). Wygrana piłkarzy z Florencji będzie tutaj sporą sensacją (kurs 5.90), podobnie jak remis (kurs 4.60).

Inter Mediolan – ACF Fiorentina typy

Inter w każdym z poprzednich meczów zdobył otwierającego gola, dlatego kurs na to wydarzenie jest dość niski (1.39). Warto jednak w tej sytuacji postawić na prowadzenie “Nerazzurrich” po pierwszej połowie. Poza tym warto dodać, że w starciach z “Violą”, gole dla mediolańczyków często zdobywają środkowi pomocnicy. Może Nicolo Barella pokona Bartłomieja Drągowskiego?

Inter – Fiorentina | Typ: Inter wygra pierwszą połowę @1.93 BETFAN

Inter – Fiorentina | Typ: Nicolo Barella strzeli gola @5.00 BETFAN