Oficjalna strona internetowa klubu poinformowała, że nowym zawodnikiem drużyny został Jakub Żubrowski. Piłkarz trafia do zespołu na zasadzie wolnego transferu.

28-latek do niedawna występował w barwach Korony Kielce, lecz po tym sezonie wygasł mu kontrakt z klubem z województwa Świętokrzyskiego.

Jakub Żubrowski pierwszym transferem KGHM Zagłębia❗️ 28-letni pomocnik podpisał z naszym Klubem 3-letnią umowę ✍️@Jakub_Zubrowski, witamy w Lubinie i życzymy jak najwięcej sukcesów! ✊ 👉https://t.co/0Jox6bSUQj pic.twitter.com/O2HxLMTqb0 — zaglebielubin (@ZaglebieLubin) July 22, 2020

Transfer

Żubrowski jest pierwszym transferem Zagłębia Lubin przed następnym sezonem. Związał się z klubem trzyletnią umową. Pomocnik jest wychowankiem Korony Kielce. Ponadto występował także w barwach Stali Mielec. W pierwszym z klubów wystąpił w 106 spotkaniach, będąc w ostatnich latach ważną postacią zespołu “Koroniarzy”.

Zadowolenie w klubie

Swoje zadowolenie z pozyskania zawodnika wyraził Prezes Zarządu Zagłębia Lubin S.A., Artur Jankowski, które możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej klubu.

– Cieszymy się, że Kuba trafił do naszej drużyny. Rozmowy na temat jego osoby trwały ponad pół roku i jesteśmy zadowoleni, że wszystko dotarło do szczęśliwego końca. Cenimy Kubę za pracę jaką wykonuje w odbiorze piłki, a także przy jej wyprowadzaniu w akcjach ofensywnych. Dodatkowo jest to uniwersalny zawodnik, który może zagrać właściwie na każdej pozycji w środku pola. Jestem pewny, że jego jakość podwyższy rywalizację w zespole i „siłę szatni”. Życzę mu wszystkiego dobrego – powiedział Artur Jankowski.

Fot. Przemysław Chlebicki