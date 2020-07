“BBC Sport” informuje, że zainteresowanie Lorisem Kariusem przejawia Montpellier HSC. Bramkarz obecnie jest zawodnikiem Liverpoolu.

Niemiec przedwcześnie zakończył swoje wypożyczenie do Beşiktaşu z powodu zaległości finansowych. Tym samym jest on formalnie zawodnikiem “The Reds”, lecz wydaje się wielce prawdopodobne, że bramkarz opuści klub z Anfield.

Kariera

27-latek do tej pory występował w pierwszych drużynach trzech klubów takich jak wspomniany Beşiktaş JK, FC Liverpool i 1. FSV Mainz 05. Ostatni z wymienionych zespołów reprezentował najczęściej, rozgrywając w bramce niemieckiej drużyny aż 96 spotkań. To z tego klubu trafił latem 2016 roku do “The Reds”, kosztując około 6 milionów euro. Jednak nie doświadczył on wielkich sukcesów w zespole z Liverpoolu. W 2018 roku przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do tureckiego Beşiktaşu.

Nowy kierunek

Według “BBC Sport” po bramkarza ma zamiar sięgnąć francuski klub – Montpellier HSC. Drużyna prowadzona przez Michela Der Zakariana zajęła ósmą lokatę w przedwcześnie zakończonym sezonie Ligue 1.

fot. Ligue 1 Conforama