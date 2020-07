Czarnogórzec został zaprezentowany jako nowy nabytek pierwszoligowego klubu. Zagra w zespole o wysokich aspiracjach.

W szeregach GKS-u Tychy tli się jeszcze iskierka nadziei na to, że jeszcze w tym sezonie uda się awansować do elity. Na kolejkę przed końcem 1. ligi Tyszanie zajmują 9. miejsce z 3-punktową stratą do miejsca premiowanego udziałem w barażach.

Z myślą o przyszłości

Władze klubu poinformowały o pozyskaniu Nemanji Nedicia z FK Sutjeska Niksic. Nedis złożył podpis pod 2-letnim kontraktem i będzie mógł pomóc swojej nowej drużynie od początku kolejnych rozgrywek. Przypomnijmy, że po sezonie trenerem zespołu z Tychów zostanie Artur Derbin.

Dołączy od nowego sezonu

25-latek wystąpił w 20 meczach ligowych w sezonie 2019/20. Wcześniej występował także w takich klubach, jak Radnicki Berane, czy OFK Grbalj. Preferuje grę na pozycji środkowego obrońcy. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia zawodnika z Czarnogóry na kwotę 275 tys. euro.