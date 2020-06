GKS Tychy czekają kolejne roszady. Do końca sezonu trener tymczasowy?

Ryszard Komornicki nie jest już trenerem GKS-u Tychy. Czeka nas ciąg dalszy zawirowań w klubie ze Śląska?

Nieudane miesiące w Tychach

Wydawało się, że GKS Tychy jest jednym z nielicznych klubów Fortuna 1. ligi, które może cechować stabilizacja. Ryszard Tarasiewicz był bowiem trenerem klubu przez 2,5 roku. Po marcowej porażce 1:5 z Chrobrym Głogów trener jednak natychmiast stracił pracę.

Miejsce Tarasiewicza zajął Ryszard Komornicki, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora sportowego w klubie. Po zwolnieniu poprzedniego trenera, były szkoleniowiec Górnika Zabrze musiał pełnić te dwie role. Tyszanie pod jego wodzą jednak nie błyszczeli – w trzech ligowych starciach zdobyli zaledwie punkt.

Koniec końców, Ryszard Komornicki zrezygnował z roli trenera GKS-u. W najbliższym meczu, przeciwko Wigrom, pierwszą drużynę poprowadzą Tomasz Horwat i Jarosław Zadylak.

Artur Derbin nowym trenerem?

Według doniesień “WP Sportowych Faktów”, jednym z kandydatów do objęcia funkcji trenera GKS-u jest Artur Derbin, który do niedawna prowadził GKS Bełchatów. Szkoleniowiec nie będzie jednak mógł poprowadzić tyszan w tym sezonie, gdyż według przepisów PZPN-u, jeden trener nie może pracować w ciągu sezonu w dwóch klubach tej samej klasy rozgrywkowej. To może oznaczać, że zespół z Tych poprowadzi trener tymczasowy.

Pozycja poniżej oczekiwań

GKS Tychy zajmuje obecnie 13. miejsce w lidze z 32 punktami na koncie. Zespół ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową i traci cztery do baraży o ekstraklasę.