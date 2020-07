Jeden z piłkarzy francuskiej Ligue 1 był ofiarą napaści. Jaki mógł być motyw działania sprawców ataku?

Ronael Pierre-Gabriel przebywa obecnie na wypożyczeniu z FSV Mainz 05 do Stade Brest. Według mediów we Francji piłkarz został fizycznie zaatakowany przez nieznanych sprawców. Nie wiadomo, jak poważne obrażenia odniósł. Tego samego dnia spalony został jego samochód Audi RS4. Straty wyceniono na kwotę 84 tys. euro. Tamtejsze służby są w trakcie wyjaśniania całego zajścia. Do zdarzenia odniósł się jego klub w wystosowanym komunikacie.

Oświadczenie:

Udzielamy wsparcia Ronaelowi. Potępiamy wszelkie oznaki agresji. Bardzo rzadko mamy do czynienia z podobnymi wypadkami. Tym dziwniejszy jest fakt, że dotyczył on chłopaka, który dopiero co przyjechał do naszego miasta.

Młodzieżowy kadrowicz

22-latek został przed tygodniem wypożyczony z niemieckiego Mainz. Do Moguncji trafił w lipcu 2019 roku z AS Monaco, zapłacono za niego wówczas kwotę 5,5 mln euro. Jest młodzieżowym reprezentantem Francji.