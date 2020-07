W najciekawiej zapowiadającym się środowym starciu kibice byli świadkami dużej liczby bramek. Bramkarze 7 razy wyjmowali piłkę z siatki.

Spotkanie Liverpoolu z Chelsea zakończyło się wynikiem 5:3. Lider tabeli ligi angielskiej po raz kolejny potwierdził swoją świetną dyspozycję w tym sezonie. Był to ostatni mecz The Reds w tym sezonie na Anfield, po ostatnim gwizdku rozpoczęto mistrzowską fetę. Porażka dla podopiecznych Franka Lamparda oznacza niepewną sytuację w tabeli. Na kolejkę przed końcem klub ze Stamford Bridge zajmuje 4. miejsce w tabeli i ma tylko oczko przewagi nad 5. Leicester City.

Kanonada w meczu na szczycie

Wynik w 23. minucie pięknym strzałem zza pola karnego otworzył Naby Keita. 15 minut później Trent Alexander-Arnold podwyższył uderzeniem z rzutu wolnego. Trzeci raz w tym meczu Kepę Arizzabalagę pokonał Georgino Wijnaldum w 43. minucie. Na chwilę przed przerwą bramkę kontaktową zdobył Oliver Giroud. W 55. minucie głową do siatki trafił natomiast Roberto Firmino. Nie podłamało to jednak piłkarzy The Blues. Po 6 minutach mieli już tylko 2 bramki straty za sprawą gola Tammy’ego Abrahama. Nadzieję na remis w 73. minucie dał Christian Pulisic. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane po bramce zdobytej przez Alexa Oxlade-Chamberlaina w 84. minucie.

Liverpool FC – Chelsea FC 5:3 (3:1)

1:0 Naby Keita 23′

2:0 Trent Alexander-Arnold 38′

3:0 Georginio Wijnaldum 43′

3:1 Olivier Giroud 45+3′

4:1 Roberto Firmino 55′

4:2 Tammy Abraham 61′

4:3 Christian Pulisic 73′

5:3 Alex Oxlade-Chamberlain 83′

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho, Wijnaldum (Milner 66′), Keita (Jones 66′), Mane (Origi 87′), Salah (Oxlade-Chamberlain 79′), Firmino (Minamino 87′)

Chelsea: Kepa, James, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, Alonso (Emerson 88′), Jorginho, Kovacić, Mount (Hudson-Odoi 59′), Willian (Pulisic 59′), Giroud (Abraham 59′)