Dzięki fantastycznej grze w Championship, Leeds United po 16 latach wraca do Premier League. Ogromna w tym zasługa Marcelo Bielsy.

Argentyński menedżer wprowadził drużynę na wyższy poziom nie tylko jeśli chodzi o szczebel rozgrywkowy. Właściciel Leeds zamierza przedłużyć umowę z Bielsą.

Next week Andrea #Radrizzani will meet Marcelo #Bielsa to extend the contract of the argentian coach with #Leeds. #transfers #LUFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2020

Kluczowa postać

Gdyby nie przyjście do Leeds argentyńskiego szkoleniowca, ciężko byłoby myśleć o awansie do Premier League. Bielsa zmienił styl gry drużyny, treningi czy przygotowanie do meczu. Efekty widzieliśmy już w dwa sezony temu, kiedy to “Pawie” były niezwykle blisko bezpośredniego awansu. Ostatecznie spadły na miejsce barażowe, gdzie przegrały z Derby County prowadzonym przez Franka Lamparda. W minionych rozgrywkach Leeds wygrało Championship z przewagą dziesięciu punktów nad drugim West Bromem.

Odbudowanie kariery

Przed objęciem Leeds, Bielsie nie szło w ostatnim czasie zbyt dobrze na ławce trenerskiej. Po słynnym podpisaniu kontraktu z Lazio, w którym Argentyńczyk wytrwał zaledwie trzy dni, bez powodzenia prowadził Lille. Z francuskiego klubu został zwolniony po niespełna pięciu miesiącach.