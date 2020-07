Poranne spekulacje znalazły swoje potwierdzenie. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa klubu, nowym piłkarzem Piasta Gliwice został Michał Żyro.

27-latek w lutym tego roku trafił do Stali Mielec na zasadzie wypożyczenia z Korony Kielce. Wraz z zespołem z Podkarpacia awansował do rozgrywek PKO Ekstraklasy, jednak następny sezon rozpocznie w drużynie prowadzonej przez Waldemara Fornalika.

Słowa po transferze

Piłkarz opowiedział także o swoich odczuciach po przenosinach do Piasta, które możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej klubu z Gliwic.

– Piast to fantastyczny klub, który od dwóch lat regularnie odnosi sukcesy. Wszystko tutaj jest prowadzone z cierpliwością oraz na jak najwyższym poziomie. Myślę, że jest to dla mnie bardzo dobry kierunek i teraz, kiedy jestem coraz bliżej optymalnej formy po kontuzji, to kolejny krok do przodu – powiedział.

Dobra runda

Żyro na zapleczu najwyższej ligi w Polsce spisywał się z dobrej strony. Wystąpił w czternastu spotkaniach, zdobywając sześć bramek i notując trzy asysty. Ponadto Stal Mielec zajęła drugie miejsce i zapewniła sobie awans do Ekstraklasy. Jednak kadra klubu z Podkarpacia może jeszcze ulec zmianie. Najgłośniej mówi się o rzekomym odejściu Bartosza Nowaka.