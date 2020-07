Javi Gracia został nowym trenerem hiszpańskiej Valencii. Informację podała oficjalna strona internetowa klubu. Bezpośrednio zastąpił na tym stanowisku trenera tymczasowego Salvadora Gonzáleza Marco.

Valencia CF ogłosiła nazwisko nowego trenera. Został nim Javi Gracia, który związał się umową z “Nietoperzami” do końca czerwca 2022 roku.

Nowy trener

Ostatnim klubem Javiego Gracii był Watford, z którego został zwolniony we wrześniu 2019 roku. Od tamtego momentu pozostał bez pracy aż do dziś. Powrócił do bycia trenerem w klubie z Hiszpanii, gdy w maju 2016 roku przestał być szkoleniowcem Malagi. Dodatkowo pracował w m.in. Rubinie Kazań, Olympiakos Volos, Almerii czy też Osasunie.

Słaby sezon

Valencia z pewnością nie zaliczy ostatniego sezonu La Liga do udanych. Klub zajął dziewiątą pozycję, dając się wyprzedzić m.in. Granadzie i Getafe. Do czwartej lokaty “Nietoperze” stracili aż siedemnaście punktów. Zespół z Estadio Mestalla występował w obecnej edycji Ligi Mistrzów, kończąc swój udział na 1/8 finału, przegrywając dwumecz z rewelacyjną Atalantą Bergamo.