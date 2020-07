Warta Poznań podejmowała u siebie Termalikę w drugim półfinale baraży o awans do rozgrywek PKO Ekstraklasy.

Pierwszym finalistą w walce o ostatnie miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce został Radomiak Radom, który wygrał swoje spotkanie 3:1 przeciwko Miedzi Legnica. Klub z Radomia mógł wyczekiwać już na swojego rywala w decydującym meczu.

Przebieg meczu

Na groźną sytuację musieliśmy czekać do 11. minuty, gdy po strzale Mariusza Rybickiego futbolówka poleciała na słupek. W obramowanie trafił także Mateusz Grzybek, do piłki doszedł Patrik Misak, lecz jego dobitka okazała się nieskuteczna. Gol padł dopiero w drugiej połowie, kiedy to prowadzenie objęła drużyna Warty. Bramkę zdobył po uderzeniu głową Michał Jakóbowski. Sędzia uznał trafienie dopiero po analizie VAR. W końcówce spotkania doskonałą okazję miał Wlazło, lecz trafił wprost w bramkarza gospodarzy. Warta awansowała do finału baraży, gdzie zmierzy się z Radomiakiem Radom.

Wynik

Warta Poznań – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0 (0:0)

1:0 Michał Jakóbowski 61′

Warta: Lis; Kiełb, Kieliba, Ławniczak, Grobelny, Trałka, Kupczak, Rybicki, Janicki (81. A. Laskowski), Jakóbowski, Spławski (81. Jaroch).

Termalica: Loska; Grzybek, Putiwcew, De Amo, Grabowski, Wlazło, Jovanović, Misak (55. Jelić), Purece (55. Bezpalec), Wasielewski (75. Miković), Gergel.