Radomiak pozostaje w grze o awans do PKO Ekstraklasy

W pierwszym spotkaniu półfinałowym baraży o awans do PKO Ekstraklasy, Radomiak Radom podejmował na własnym obiekcie drużynę Miedzi Legnica.

Przed meczem oba zespoły stały przed szansą awansu do PKO Ekstraklasy w Polsce. Klub z Radomia przystępował do spotkania jako gospodarz, gdyż zajmował wyższą pozycję (4.) po sezonie ligowym. Z kolei Miedź Legnica ukończyła rozgrywki Fortuna 1 Ligi na piątej lokacie.

Przebieg meczu

Świetną akcję przeprowadzili goście w 33. minucie, kiedy to Kostorz mając przed sobą bramkarza, uderzył podcinką, lecz piłka powędrowała obok słupka. Cztery minuty później było już 1:o. Z rzutu wolnego niemal w okienko bramki trafił Damian Nowak. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Ciekawie rzeczy działy się w drugiej części gry. Najpierw w 61. minucie po strzale z dystansu Marquitosa, bramkarz Miszta sparował futbolówkę na słupek bramki. Chwilę później sędzia musiał skorzystać z systemu wideoweryfikacji i postanowił o rzucie karnym dla drużyny gospodarzy. Do piłki podszedł Leandro i podwyższył prowadzenie. Pod koniec spotkania kolejne okazję miał Radomiak. Jednak bramkę tym razem strzeliła Miedź, a konkretnie Maciej Śliwa. Dwie minuty później trafienie zaliczył Adam Banasiak i klub z Radomia w dalszym ciągu miał dwubramkową przewagę. Gospodarze wygrali spotkanie i awansowali do finału baraży.

Wynik

Radomiak Radom – Miedź Legnica 3:1 (1:0)

1:0 Damian Nowak 37′

2:0 Leandro 65′

2:1 Maciej Śliwa 85′

3:1 Adam Banasiak 87′

Radomiak: Miszta; Abramowicz, Cichocki, Jakubik, Kaput, Karwot, Leandro (76. Lewandowski), Makowski, Michalski, (83. Banasiak) Mikita (27. Sokół), Nowak.

Miedź: Załuska; Kostorz, Łukowski (71. Śliwa), Marquitos, Mijusković, Musa, Pikk, Purzycki, Roman (69. Makuch), Santana, Zieliński.