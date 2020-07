Chelsea: Frank Lampard odegrał największą rolę w transferze Timo Wernera

Od dłuższego czasu wiemy, że zawodnikiem Chelsea został Timo Werner, który ostatnio pojawił się na Stamford Bridge podczas meczu “The Blues” przeciwko Wolverhampton.

Dzisiaj piłkarz brał udział w treningu zespołowym, a także udzielił wywiadu dla klubowej telewizji.

Rola Lamparda

We wspomnianej rozmowie niemiecki napastnik opowiedział, co okazało się kluczowe w jego transferze do londyńskiego klubu.

– Lampard odegrał największą rolę. Sporo rozmawialiśmy o systemie gry w jakim chce grać i gdzie mnie widzi, opowiadał mi o tym, jak ten system pasowałby do mnie. To naprawdę miły facet, który nie tylko powiedział, czego oczekuje ode mnie jako zawodnika, ale także chciałby mi pomóc. Teraz zna mnie trochę lepiej, nasza współpraca dobrze się układa i cieszę się, że tutaj jestem – powiedział.

Liga

Timo Werner powiedział także o odczuciach względem samych rozgrywek Premier League.

– Styl Premier League jest szybki, a jednym z moich atutów jest właśnie szybkość. Myślę, że jest to idealne do gry miejsce dla mnie. Postaram się strzelić jak najwięcej bramek dla Chelsea. To jest główny powód, dla którego mnie kupili. Chcą abym zdobywał bramki, co robiłem już w Lipsku – dodał napastnik.