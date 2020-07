Derby Rzeszowa w finale baraży o awans do rozgrywek Fortuna 1 Ligi

W drugim spotkaniu półfinałowym barażu o awans do rozgrywek Fortuna 1 Ligi, GKS Katowice podejmował na własnym obiekcie drużynę Stali Rzeszów.

Rozpoczęły się baraże o awans do pierwszej ligi. W pierwszym z półfinałów Bytovia przegrała u siebie po konkursie rzutów karnych z zespołem Resovii Rzeszów. Klub z Podkarpacia mógł wyczekiwać na swojego rywala w decydującym starciu.

Przebieg meczu

Na bramkę musieliśmy czekać do 31. minuty spotkania, gdy strzał z okolic pola karnego oddał Damian Michalik. Futbolówka odbiła się od zawodnika gospodarzy i wpadła do siatki. Chwilę później powinno być wyrównanie, lecz Piotr Kurbiel przy próbie strzału poślizgnął się i nie trafił do bramki. W drugiej części gry kolejnego gola strzeliła Stal Rzeszów. W 62. minucie Radosław Sylwestrzak wykończył dośrodkowanie z rzutu wolnego wykonywane przez Marcela Kotwicę. Wynik do końca meczu nie uległ zmianie, a to oznacza, że w finale baraży będziemy świadkami derbów Rzeszowa.

Wynik

GKS Katowice – Stal Rzeszów 0:2 (0:1)

0:1 Damian Michalik 31′

0:2 Radosław Sylwestrzak 62′

GKS Katowice: Mrozek;Woźniak, Jędrych, Dejmek, Rogala, Pavlas (66. Szwedzik), Stefanowicz (57. Urynowicz), Gałecki, Błąd (C), Kiebzak, Kurbiel (65. Wroński).

Stal Rzeszów: Kaczorowski; Sylwestrzak (67. Trznadel), Kostkowski, Szeliga (C), Głowacki, Michalik (71. Jarecki), Reiman, Kotwica, Plewka, Goncerz (72. Pieczara), Pląskowski.