Ciąg dalszy problemów w drużynie wicemistrza Hiszpanii. Jeden z piłkarzy odmówił dalszej gry w Barcelonie.

Kilka tygodni wcześniej Barcelona zdecydowała się poświęcić Arthura Melo w ramach transakcji z Juventusem. Na Camp Nou od następnego sezonu zagra natomiast Miralem Pjanić. W dodatku dotychczasowy pracodawca Bośniaka zgodził się zasilić kasę klubu z Katalonii pewną kwotą.

Abidal nie pomógł

Brazylijczyk zdecydował się nie wracać do drużyny Quique Setiena na nadchodzące mecze Ligi Mistrzów. Arthur przebywa obecnie w swoich rodzinnych stronach. Zapowiedział, że nie pojawi się w ośrodku treningowym, po czym dotrzymał słowa. Próbę namówienia go na powrót podjął Eric Abidal, jednak starania Francuza spaliły na panewce.

Pjanić dogra do końca

Zupełnie inaczej do sytuacji podszedł Pjanić. Piłkarz z Bałkanów zamierza do końca wypełnić swój kontrakt z Juventusem. Pomocnik może być jedną z kluczowych postaci drużyny Maurizio Sarriego, która w sierpniu przystąpi do rywalizacji na własnym stadionie z Olympique Lyon. Pierwsze starcie na wyjeździe zakończyło się niespodziewaną porażką Włochów w stosunku 0:1.