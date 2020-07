Pablo Machin zrezygnował z prowadzenia Qingdao Huanghai

Zaledwie siedem dni trwała trenerska przygoda Pablo Machina w Chinach. Hiszpański szkoleniowiec zrezygnował z prowadzenia drużyny Qingdao Huanghai.

45-latek może objąć Deportivo Alaves. Ma zastąpić na stanowisku Juana Muniza.

Uznana przeszłość

Pablo Machin swoją samodzielną przygodę trenerską rozpoczynał w Numancii w 2011 roku. Prowadził zespół przez dwa sezony. Następnym klubem w jego karierze była Girona FC. W tym zespole spędził najwięcej czasu, prowadząc drużynę przez ponad cztery lata. W sezonie 2016/2017 wraz z klubem uzyskał awans do La Ligi. Jednak latem 2018 roku trafił do największego jak do tej pory zespołu, zostając szkoleniowcem Sevilli. Nie zagrzał tam długo miejsca, gdyż w marcu następnego roku został zwolniony. Zdążył popracować jeszcze w Espanyolu, prowadząc zespół w zaledwie piętnastu spotkaniach.

Wróci do ligi hiszpańskiej?

Rezygnacja ze stanowiska trenera Qingdao Huanghai może mieć związek z plotkami dotyczącymi objęcia przez Machina posady trenera Deportivo Alaves. Zespół z trudem utrzymał się w zakończonym sezonie La Ligi. Alaves zajęło szesnastą pozycję, kończąc rozgrywki z trzema punktami przewagi nad strefą spadkową.