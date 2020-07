David Silva po dziesięciu latach opuści Manchester City. Nie wiadomo na razie, gdzie Hiszpan będzie kontynuować karierę.

Według “Daily Mail”, zawodnikiem zainteresowane są trzy kluby. Pomocnik może zasilić szeregi Interu Miami, jednej z drużyn z Dubaju lub powrócić do Valencii.

Powrót do Valencii realny?

Patrząc na formę Davida Silvy, chcielibyśmy go ciągle oglądać na europejskich boiskach. Patrząc jednak na kompletny chaos organizacyjny w drużynie Valencii, ciężko przypuszczać, aby Hiszpan zdecydował się na powrót do klubu, w którym występował do 201o roku.

Wygrał prawie wszystko

Piłkarskie CV Davida Silvy jest pełne sukcesów. Pomocnik wraz z reprezentacją Hiszpanii wywalczył mistrzostwo świata oraz Europy. Jest czterokrotnym mistrzem Anglii oraz dwukrotnym zdobywcą FA Cup. W czasach gry w Valencii sięgnął po Puchar Króla.