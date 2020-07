Wydaje się, że dobiega końca saga transferowa z udziałem meksykańskiego napastnika. Powalczy o wyższe cele?

W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o możliwym transferze Raula Jimeneza z Wolverhampton Wanderers. Jego nazwisko najczęściej było wymieniane w kontekście przejścia do Juventusu.

Zagra na Old Trafford?

Jak zgodnie podają portugalskie media “A Bola” oraz “RTP”, na prowadzenie w wyścigu o podpis Jimeneza wysunął się jednak Manchester United. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, to klub z Old Trafford będzie musiał zapłacić co najmniej 40 mln euro. Władze Wolverhampton miały przystać na odejście Meksykanina, ponieważ udało się ustalić warunki sprowadzenia jego następcy, którym ma zostać Paulinho ze Sportingu Braga.

Świetny sezon za pasem

29-latek zagrał w 38 meczach zakończonego sezonu Premier League, w których strzelił 17 goli i zaliczył 6 asyst. W przeszłości grał w barwach takich klubów, jak Benfica Lizbona, Atletico Madryt, czy Club America, którego jest wychowankiem. Bilans napastnika w reprezentacji Meksyku to 82 spotkania i 23 bramki. Jego obecna umowa zakończy się 30 czerwca 2023 roku.