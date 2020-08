Zespół spadkowicza z ekstraklasy pilnie potrzebuje wzmocnień przed kolejnymi rozgrywkami. Na celowniku znalazł się doświadczony pomocnik.

Na chwilę obecną z Koroną Kielce prowadzoną przez Macieja Bartoszka nie podpisał kontraktu żaden nowy piłkarz. Trener alarmuje, że jeżeli w najbliższych dniach sytuacja nie ulegnie zmianie, to utrzymanie na szczeblu 1. ligi będzie niezwykle ciężkie.

Pomoże doświadczeniem?

Według informacji portalu “Gol24.pl”, pierwszym zawodnikiem, który tego lata przejdzie do Korony, może być Mateusz Cetnarski. Byłby to powrót pomocnika do polskiej ligi. Ostatni czas spędził w łotewskim FK Tukums. Doświadczenie Cetnarskiego byłoby niezwykle przydatne, ponieważ można przypuszczać, że klub z Kielc w nadchodzących rozgrywkach będzie oparty głównie o młodych zawodników.

Przez lata w ekstraklasie

32-latek wystąpił w 10 spotkaniach w sezonie 2020 ligi łotewskiej, w których zanotował 1 asystę. Warto zaznaczyć, że w klubie z Tukums Polak zakładał opaskę kapitańską. W przeszłości występował w takich klubach, jak między innymi GKS Bełchatów, Śląsk Wrocław, czy Cracovia. Na swoim koncie ma 2 mecze w pierwszej reprezentacji Polski.