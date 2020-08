W rozgrywanym na stadionie Wembley zmierzyły się drużyny Brentford oraz Fulham. Stawką spotkania był awans do Premier League.

Na 4 sierpnia przypadła data finału baraży o awans do elitarnych rozgrywek. Brentford wcześniej pokonał w dwumeczu drużynę Swansea. Z kolei Fulham wyszło zwycięsko z dwumeczu z zespołem Cardiff. Tym samym oba kluby walczyły o ostatnie miejsce premiowane awansem. Wcześniej tej sztuki dokonało Leeds United oraz West Bromwich Albion.

Przebieg meczu

W pierwszej połowie meczu niewiele się działo. Najlepszą sytuację miał Josh Onomah, lecz jego strzał z pola karnego pewnie obronił bramkarz Brentford – David Raya. Druga część gry także nie obfitowała w bramki. Znowu próbowali zawodnicy Fulham, jednak bezskutecznie. Na trafienie w tym meczu trzeba było czekać do dogrywki. Wtedy to na zaskakującą próbę z rzutu wolnego zdecydował się Joe Bryan, który całkowicie zmylił bramkarza i zdobył bramkę. Co ciekawe nie było to ostatnie słowo tego zawodnika, gdyż w 117. minucie po składnej akcji graczy “The Whites” wspomniany Bryan podwyższył prowadzenie. Wynik ustalił Henrik Dalsgaard, który zmniejszył stratę bramkową Brentford. Jednak zwycięzcą spotkania została drużyna Fulham. Tym samym klub zapewnił sobie udział w przyszłym sezonie w Premier League.

Wynik

Brentford – Fulham 0:0 (0:0), 1:2 po dogrywce

0:1 Joe Bryan 105′

0:2 Joe Bryan 117′

1:2 Henrik Dalsgaard 120+4′

Brentford: Raya; Dalsgaard, Jansson, Pinnock, Henry (Fosu 105+1′), Jensen (Dervisoglu 105+1′), Norgaard, Da Silva (Canos 84′), Mbeumo (Marcondes 61′), Watkins, Benrahma

Fulham: Rodák; Odoi (Christie 110′), Hector, Ream, Bryan, Reed, Cairney, Kamara (Cavaleiro 105+1′), Onomah (Le Marchand 110′), Kebano (Knockaert 82′), Reid (Mitrović 90+2′)