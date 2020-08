Arda Turan po blisko dziewięciu latach wróci do Galatasaray Stambuł. Informację podał na Twitterze Nicolo Schira.

Zawodnik ma podpisać roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Piłkarz wraz z końcem czerwca definitywnie opuścił Barcelonę.

Done deal! #ArdaTuran is coming home to #Galatasaray. He has signed a contract until 2021 with an option for another year. He will recive a bonus of €0,5M if Gala will win the Super Lig. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 5, 2020