Oficjalnie: Nathan Aké piłkarzem Manchesteru City

Oficjalna strona internetowa klubu oznajmiła, że nowym zawodnikiem Manchesteru City został Nathan Ake. Piłkarz podpisał umowę, która obowiązywać będzie do końca czerwca 2025 roku.

Nathan Ake przeszedł do “The Citizens” na zasadzie transferu definitywnego z Bournemouth. “Wisienki” spadły z rozgrywek Premier League, lecz Holender zdołał zapracować sobie na przenosiny do Manchesteru City. Wczoraj do klubu z Etihad Stadium trafił Ferran Torres, który wcześniej występował w Valencii.

Kariera

Nathan Aké latem 2011 roku trafił do Chelsea FC. Trzykrotnie był wypożyczany z ekipy “The Blues” do takich klubów jak Reading, Watford i Bournemouth. Ostatni z wymienionych zespołów zdołał pozyskać zawodnika za kwotę około 23 milionów euro. W barwach “Wisienek” wystąpił w 121 meczach, zdobywając w nich jedenaście bramek oraz notując sześć asyst. Ponadto pojawiał się na murawie w 11 spotkaniach dorosłej reprezentacji Holandii.

“The Citizens” powalczą o wymarzone trofeum

Manchester City w dalszym ciągu jest w grze o zdobycie Ligi Mistrzów. Na piątek zaplanowano rewanżowe spotkanie z Realem Madryt. W pierwszym meczu tych drużyn lepsi okazali się “Obywatele”, którzy wygrali na wyjeździe 1:2.