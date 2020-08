Wymiana zdań pomiędzy Michałem Świerczewskim a Bogusławem Leśnodorskim

Tego dnia doszło do dyskusji pomiędzy Michałem Świerczewskim a Bogusławem Leśnodorskim. Wszystkie wpisy zostały zamieszczone na portalu Twitter.

Dyskusja rozgorzała pod wpisem Krzysztofa Stanowskiego, który określił Michała Kusińskiego najlepszym skautem w Polsce. Na to dezaprobatą zareagował Michał Świerczewski, który jest właścicielem Rakowa Częstochowa. Wspomniany skaut pracował kiedyś w drużynie z Częstochowy.

Krzysiek… 🙈 — Michał Świerczewski (@MichalS1978) August 8, 2020

Wymiana zdań

Wkrótce do dyskusji dołączył także Bogusław Leśnodorski, który także podkreślił wartość skauta pisząc: “Michal, oczywiscie ze nie jest najlepszy (to w pilce zawsze wzgledne) ale najlepszy jakiego miales”. Dłużny tej wypowiedzi nie pozostał wspomniany Świerczewski, odpowiadając byłemu prezesowi Legii Warszawa: “Bodek, proszę, przez szacunek dla starszych, nie odpiszę Ci co myślę o tym co napisałeś”.

Bodek, proszę, przez szacunek dla starszych, nie odpiszę Ci co myślę o tym co napisałeś 😇 — Michał Świerczewski (@MichalS1978) August 8, 2020

Dyskusja

W dalszej części rozmowy Bogusław Leśnodorski napisał:

“A odpisz prosze….wiesz ze Cie szanuje ale o wygrywaniu nie masz najmniejszego pojecia zycze Ci zeby to sie zmienilo Przyznam ze nawet mnie zaskoczyles jak wystawialiscie skauta na boisku ale to za malo uznal ze sie zna”

Świerczewski odpowiedział także na ten wpis:

“Nie pracowałeś u nas, nie znasz tych ludzi. Dlatego uwierz mi, że mijasz się grubo z prawdą i krzywdzisz cześć osób pochopną opinią. Na resztę Ci nie odpiszę, bo byś się pogniewał”