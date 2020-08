Tiemoue Bakayoko nie znajduje się w planach Franka Lamparda na nowy sezon. Zawodnik Chelsea szuka więc nowego klubu.

Jak informuje Fabrizio Romano, środkowy pomocnik może wrócić do Milanu. “Rossoneri” złożyli już pierwszą ofertę za piłkarza “The Blues”. Francuz miałby zostać wypożyczony z opcją wykupu.

AC Milan have started talks with Chelsea to sign Tiemoué Bakayoko. €3M loan + €35M buy option ready to be offered as first bid. The player wants to come back. 🔴⚫️ @DiMarzio @SkySport #CFC #Milan #transfers

