Guillem Balague poinformował, że Cristiano Ronaldo miałby zostać zaoferowany FC Barcelonie. “Stara Dama” rozstałaby się z Portugalczykiem, ponieważ chce obniżyć wynagrodzenia w klubie.

Cristiano Ronaldo trafił do Juventusu latem 2018 roku, przechodząc z Realu Madryt. W minionym sezonie zawodnik wystąpił w 46 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Piłkarz zdobył w nich 37 bramek oraz zanotował siedem asyst.

🗣 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 12, 2020