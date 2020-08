Departament Rozgrywek Krajowych poinformował, że piątkowe spotkanie w ramach 1/32 finału Pucharu Polski, Sandecja Nowy Sącz – Raków Częstochowa zostało odwołane.

Dwa dni temu klub z Nowego Sącza poinformował o pierwszym przypadku koronawirusa w drużynie. Z tego powodu nie odbył się sparing z Hutnikiem Kraków.

Oświadczenie

PZPN na oficjalnym profilu na Twitterze zamieścił wpis, w którym możemy przeczytać.

“Departament Rozgrywek Krajowych informuje, że w związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem 2 piłkarzy Sandecji Nowy Sącz, piątkowy mecz 1/32 finału Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa zostaje odwołany. O nowym terminie meczu poinformujemy w osobnym komunikacie.”

Problemy ze wznowieniem

Pandemia koronawirusa z pewnością powoduje problemy z powrotem piłki nożnej na polskich boiskach. Wcześniej PZPN odwołano także spotkanie Superpucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią. UEFA znalazła rozwiązanie i ustaliła protokół powrotu do gry w europejskich pucharach. Europejska centrala piłkarska przyjęła m.in. zasadę, że jeśli drużyna ma zdrowych trzynastu zawodników to może przystąpić do meczu. Jednak na razie w Polsce nie potwierdzono takiego samego rozwiązania. Wydaje się, że PZPN musi podjąć decyzję jak najszybciej, gdyż kolejne spotkania mogą zostać odwołane.