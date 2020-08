Potwierdziły się wcześniejsze medialne doniesienia na temat nowego piłkarza Miedziowych. Do Zagłębia dołączył nowy napastnik.

Do tej pory trener Martin Sevela miał w ataku do dyspozycji młodych Bartosza Białka i Patryka Szysza. Przed sezonem z Lubina odszedł Rok Sirk, który podczas swojego pobytu spisywał się poniżej oczekiwań.

Wzmocnienie ofensywy

Nowym zawodnikiem Zagłębia jest Samuel Mraz. Słowak został wypożyczony na rok z włoskiego Empoli FC, natomiast władze Miedziowych zapewniły sobie możliwość pierwokupu. W ten sposób Lubinianie chcą się przygotować na ewentualność odejścia wspomnianego Białka.

Reprezentant kraju

23-latek poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w duńskim Brondby IF. Zagrał w 16 meczach ligowych, w których strzelił 4 gole i zaliczył 2 asysty. Wychowanek FK Senica w rozgrywkach 2018/19 wystąpił w 6 spotkaniach Empoli na poziomie Serie A, w których zdobył 1 bramkę. Bilans Mraza w pierwszej reprezentacji Słowacji to 3 mecze i 1 trafienie. Serwis “Transfermarkt.de” wycenia go aktualnie na kwotę 400 tys. euro.