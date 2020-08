Rafael Lopes: “Mogłem nigdy więcej nie zagrać w piłkę”

Nowy napastnik Legionistów udzielił interesującego wywiadu na łamach klubowej strony internetowej.

Rafael Lopes przed dwoma tygodniami został ogłoszony nowym nabytkiem Legii Warszawa. Władze mistrza Polski wykorzystały okazję i sprowadziły napastnika Cracovii płacąc kwotę odstępnego w wysokości 70 tys. euro. Na łamach serwisu “Legia.com” Portugalczyk przekrojowo opowiedział o swojej dotychczasowej karierze piłkarskiej, a także o życiu prywatnym.

Jego kariera stanęła pod znakiem zapytania

Szczególnie interesujący wydaje się fragment, w którym Lopes wspomniał o swoich poważnych problemach zdrowotnych. “Kiedy miałem 11 lat zdarzył mi się koszmarny wypadek na rowerze – potwornie, naprawdę potwornie złamałem sobie nogę. Tata opowiedział mi o tym dopiero kilka lat temu, ale wtedy doktor zapytał go, czy uprawiam jakiś sport. Ojciec powiedział, że trenuję futbol w lokalnej drużynie, na co lekarz odparł, by rodzice oswoili mnie z myślą, że już nigdy w życiu nie zagram. Myślę sobie o tym i przecież to nie jest tak, że doktor mnie nie lubił.” – stwierdził Lopes, który dodał, że wiele zawdzięcza swojej wierze w Boga.

Dobre liczby w polskiej lidze

29-latek w poprzednim sezonie ekstraklasy spisywał się na tyle dobrze, że jego starania nie umknęły uwadze działaczom Legii. Wystąpił w 35 spotkaniach, w których strzelił 11 goli i zaliczył 4 asysty. Atakujący przeszłości był młodzieżowym reprezentantem Portugalii.