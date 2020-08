Puchar Polski: ŁKS Łódź wyeliminował Śląsk Wrocław w 1. rundzie!

W jednym z ciekawiej zapowiadających się meczów 1. rundy Pucharu Polski świeżo upieczony pierwszoligowiec podejmował zespół z ekstraklasy.

Śląsk Wrocław poległ w spotkaniu wyjazdowym z ŁKS-em Łódź. Do rozstrzygnięcia tej rywalizacji potrzebna była serii jedenastek. Podopieczni Vitezslava Lavicki dołączyli do grona klubów z ekstraklasy, którzy na początkowym etapie odpadli z pucharu. Wrocławianie nie zaliczyli próby generalnej przed zbliżającymi się wielkimi krokami rozgrywkami ekstraklasy.

Zwycięstwo spadkowicza

Strzelanie w tym meczu rozpoczęli zawodnicy prowadzeni przez trenera Wojciecha Stawowego. W 9. minucie Antonio Dominguez pokonał Matusa Putnocky’ego z rzutu karnego, który został podyktowany chwilę wcześniej. Tuż przed przerwą, w 44. minucie do remisu doprowadził doświadczony Robert Pich. Taki stan utrzymał się do końca regulaminowego czasu gry, sędzia zarządził dogrywkę. W 94. minucie bramkę zdobył Piotr Celeban, ale to nie był koniec strzelania w tym meczu. W 120. minucie do serii jedenastek doprowadził Piotr Gryszkiewicz. W egzekwowaniu rzutów karnych swoją wyższość pokazał zespół z Łodzi.

ŁKS Łódź – Śląsk Wrocław 4:1 po rzutach karnych (2:2)

1:0 Antonio Dominguez (rzut karny) 9′

1:1 Robert Pich 44′

1:2 Piotr Celeban 95′

2:2 Piotr Gryszkiewicz 120′

Rzuty karne: 1:0 Maciej Wolski; 1:1 Waldemar Sobota; 2:1 Samu Corral; (2:1 Mateusz Praszelik – obroniony); 3:1 Maciej Dąbrowski; (3:1 Wojciech Golla – przestrzelony); 4:1 Jan Sobociński

ŁKS: Malarz, Wolski, Dąbrowski, Sobociński, Klimczak, Srnić (Sajdak 81′), Rozwandowicz (Tosik 46′), Dominguez (Gryszkiewicz 105′), Pirulo, Ratajczyk (Ebenezer 82′), Wróbel (Corral 91′)

Śląsk: Putnocky, Musonda, Celeban, Golla, Stiglec (Janasik 49′), Łabojko, Sobota, Samiec-Talar (Boruń 79′), Łyszczarz (Praszelik 62′), Pich (Makowski 106′), Piasecki (Bergier 79′)