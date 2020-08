Jak informują hiszpańskie media, faworytem do objęcia posady trenera Barcelony jest obecnie Ronald Koeman. Holender ma zastąpić skompromitowanego Quique Setiena.

Wczoraj w radiu “COPE” prezydent “Dumy Katalonii”, Josep Maria Bartomeu potwierdził zwolnienie hiszpańskiego szkoleniowca. Oficjalnego komunikatu w tej sprawie możemy spodziewać się w każdej chwili.

Nieudana przygoda

Quique Setien objął stanowisko trenera klubu z Katalonii w styczniu tego roku. Przychodził jako następca Ernesto Valverde, którego zadaniem było poprawienie zarówno wyników drużyny, jak i jej stylu gry. Setien słynął bowiem z niezwykle ofensywnego nastawienia podczas dwuletniej pracy w Realu Betis. 61-latkowi nie udało się zrealizować żadnego z zadań. Barcelona w rozgrywkach La Ligi musiała uznać wyższość Realu Madryt. W Lidze Mistrzów doznała upokorzenia, o którym od trzech dni mówi cały świat, nie tylko ten piłkarski. Oczywiście na niepowodzenie drużyny wpływ miało wiele czynników. Nie sposób jednak w jakikolwiek sposób obronić Setiena. Jedynym sensownym wyjściem musiało być zwolnienie szkoleniowca.

Koeman faworytem

Faworytem do objęcia schedy po Setienie jest Ronald Koeman. Holender jest mocno związany z Barceloną. Jako piłkarz występował na Camp Nou w latach 1989 – 1995. Został najbardziej zapamiętany dzięki zwycięskiej bramce w finale Pucharu Europy w 1992 roku przeciwko Sampdorii. Jako trener prowadził m.in. Ajax Amsterdam, Valencię czy Everton. Obecnie jest selekcjonerem reprezentacji Holandii. Może to być sporym utrudnieniem w negocjacjach z Barceloną. Kontrakt Koemana z holenderską federacją obowiązuje do końca 2022 roku. Gdyby trener zdecydował się przenieść na Camp Nou, straciłby szansę na poprowadzenie Holendrów na dwóch wielkich turniejach.