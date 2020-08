Zakończony sezon dla Manchesteru City nie był szczególnie udany. “Obywatele” zdobyli zaledwie jedno trofeum, w dodatku był to mało istotny Puchar Ligi Angielskiej.

Wraz z odpadnięciem z rozgrywek Ligi Mistrzów pojawiły się pytania dotyczące przyszłości Pepa Guardioli w klubie. Trener ma rozmawiać z zarządem na temat dalszej współpracy.

Możliwa zmiana na ławce trenerskiej?

Dzisiejsze wydanie “The Sun” informuje, że jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia, w grę wchodzi odejście Guardioli i zatrudnienie w jego miejsce Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pozostaje bez pracy od listopada 2019, kiedy to został zwolniony z Tottenhamu. Co ciekawe, na potencjalnym rozstaniu City z Guardiolą może zaważyć porażka ekipy Hiszpana właśnie z drużyną prowadzoną przez Pochettino. Nie jest tajemnicą, że były szkoleniowiec Barcelony oraz Bayernu Monachium został zatrudniony na Etihad z myślą o zdobyciu przez klub trofeum Ligi Mistrzów. Jak dotąd Guardiola nie potrafił przebrnąć przez fazę ćwierćfinałową Champions League. Rok temu “The Citizens” odpadli w 1/4 finału po szalonym dwumeczu z Tottenhamem dowodzonym przez Argentyńczyka.

Nieudany sezon

Manchester City w zakończonym sezonie nie obronił mistrzostwa Anglii, kończąc sezon daleko za plecami Liverpoolu. W FA Cup piłkarze Pepa Guardioli odpadli w półfinałowym starciu z późniejszym triumfatorem rozgrywek, ekipą Arsenalu. Ostatnią nadzieją na uratowanie sezonu był triumf w Lidze Mistrzów, tak upragniony przez włodarzy klubu i samego Guardiolę. “Obywatele” odpadli jednak z tych rozgrywek w niedzielę, przegrywając 1:3 z Olympique Lyon.