Menadżer Liverpoolu udzieli wywiadu, w którym poruszył kwestię swojej przyszłości. Niepokojące wieści dla kibiców The Reds?

Jurgen Klopp w minionych rozgrywkach ligi angielskiej poprowadził Liverpool do upragnionego tytułu. Jedyną rysą w sezonie 2019/20 było wczesne odpadnięcie z Ligi Mistrzów. W wywiadzie dla serwisu “SportBuzzer” Niemiec udzielił wypowiedzi na temat swoich zamiarów w najbliższych latach.

Planuje przerwę od futbolu

“Wypełnię kontrakt i zrobię sobie rok przerwy. Jeśli nie będę tęsknił za futbolem, to będzie koniec Juergena Kloppa trenera. Jeśli pewnego dnia już nie będę trenerem, pozostanie jedna rzecz, której będzie mi brakowało. To napięcie tuż przed rozpoczęciem spotkania. Nie możemy się doczekać startu rozgrywek. Chcemy być nawet lepsi niż do tej pory, pozostać trudnym przeciwnikiem, w meczach, z którym nie można się bawić grą. Nie bronimy żadnych tytułów, chcemy tylko zdobywać kolejne. Dopiero zaczęliśmy wygrywać” – stwierdził Klopp.

Czteroletni kontrakt

Aktualna umowa szkoleniowca obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Spekuluje się, że na stanowisko nowego trenera władze klubu z Anfield szykują Stevena Gerrarda, który obecnie prowadzi Glasgow Rangers, aczkolwiek jest to długofalowa perspektywa.