Trzeba przygotować się na to, że nadchodzący sezon ekstraklasy nie będzie mógł zostać rozegrany zgodnie z zakładanym terminarzem.

W poniedziałek władze Legii Warszawa za pośrednictwem oficjalnej strony klubu poinformowały, że u jednego z zawodników test na obecność koronawirusa wykazał wynik pozytywny. Nie podano nazwiska zawodnika w trosce o jego prywatność, natomiast został on odizolowany od pozostałych członków zespołu.

Raport medyczny

“Informujemy, że zgodnie z obowiązującym protokołem „UEFA Return to Play”, w niedzielę 16 sierpnia, dwa dni przed meczem I rundy eliminacji Ligii Mistrzów UEFA, drużyna oraz sztab Legii Warszawa przeszły badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. U jednego z zawodników test dał wynik pozytywny. Klub niezwłocznie wdrożył wszystkie niezbędne procedury i poinformował o tym przypadku stosowne organy sanitarne, które prowadzą odpowiednie działania. Zawodnik pozostał w domu i przebywa na kwarantannie, a Klub zlecił przeprowadzenie kolejnych badań, które pozwolą zweryfikować wynik testu. Wszyscy pozostali zawodnicy oraz członkowie sztabu są zdrowi i zgodnie z regulacjami UEFA mogą przystąpić do jutrzejszego meczu.” – czytamy w oświadczeniu Legii.

Mecz w perspektywie kilkudziesięciu godzin

Legioniści w piątek rozegrali wyjazdowe Pucharu Polski z GKS-em Bełchatów i można przypuszczać, że wówczas mogło dojść do zakażenia wspomnianego piłkarza. To już drugi przypadek w stołecznym klubie. Po wykryciu wirusa COVID-19 u masażysty PZPN postanowił odwołać Superpuchar Polski, w którym podopieczni Aleksandara Vukovicia mieli zmierzyć się z Cracovią. Przypomnijmy, że Legia już w środę 18 sierpnia miała zagrać z Linfield FC w ramach kwalifikacji do Ligi Mistrzów.