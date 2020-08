Michał Karbownik odchodzi z Legii? Wszystko prawie przesądzone

Michał Karbownik jest coraz bliżej zagranicznego transferu. Jak informuje Krzysztof Stanowski, piłkarz niebawem zasili Napoli stając się najdroższym piłkarzem ligi.

Michał Karbownik odkryciem sezonu

19-letni piłkarz Legii to jedno z największych odkryć ubiegłego sezonu PKO Ekstraklasy. Piłkarz szturmem wdarł się do pierwszej drużyny – już w swoim debiucie przeciwko ŁKS-owi był najlepszym zawodnikiem na placu gry. Nic dziwnego, że szybko zaczęły wyrażać nim zainteresowanie zagraniczne kluby.

Rekordowy transfer? Nic na siłę

Pewne stały się dwie kwestie. Po pierwsze, Michał Karbownik miał pobić rekord transferowy ekstraklasy, a poza tym miał trafić na Zachód. Przez ostatnie miesiące zawodnik był łączony głównie z klubami z Włoch i Hiszpanii, które miałyby zapłacić za niego około 10 milionów euro. Agent piłkarza, jak i władze klubu nie naciskały jednak na szybki wyjazd zawodnika. Wszystkim zależało przede wszystkim na tym, żeby piłkarz trafił w dobre otoczenie.

– Podobała mi się wypowiedź Michała w jednym z wywiadów, że on nie myśli o biciu rekordów, tylko o graniu. Od początku tak podchodzimy do tego tematu. Niech klub, który go pozyska wskaże mu drogę, którą ma przebyć, by odnieść sukces w silnych ligach. Dla nas priorytetem jest, żeby Michał miał fajną ścieżkę rozwoju na kolejne lata kariery. Może to wyświechtane frazesy, ale tak duży talent wymaga, żeby skrupulatnie wybrać klub. Tak wybrać, by mógł w przyszłości odnosić sukcesy czy w reprezentacji, czy Lidze Mistrzów – przyznał agent piłkarza, Mariusz Piekarski, w rozmowie dla “Futbol News”.

Trzeci Polak w Napoli?

Jak podał Krzysztof Stanowski z portalu “Weszło”, transfer Michała Karbownika jest o krok. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, piłkarz wkrótce zasili Napoli. Na razie nic nie wiadomo o kwocie transakcji, aczkolwiek wiadomo, że będzie to najwyższy transfer w historii ekstraklasy. Przypomnijmy, że do tej pory ligowym rekordzistą pod tym względem jest Radosław Majecki, który na początku roku zasilił Monaco za siedem milionów euro.

Gdyby transfer doszedł do skutku, Michał Karbownik byłby trzecim Polakiem w Napoli, obok Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. O ile ten drugi, zgodnie z doniesieniami, latem nie odejdzie z klubu.

Fot. YouTube/Legia Warszawa