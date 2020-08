Gerard Deulofeu krytykuje Ronalda Koemana. “Współpraca z nim kompletnie nic mi nie dała”

Były zawodnik FC Barcelony, Gerard Deulofeu w przeszłości miał okazję pracować z Ronaldem Koemanem. Wychowanek Blaugrany mówiąc łagodnie nie ma zbyt dobrego zdania o holenderskim szkoleniowcu. Jego zdaniem nie pomógł mu stać się lepszym piłkarzem w najmniejszym stopniu.

Współpraca z nim kompletnie nic mi nie dała

Wychowanek Barcelony udzielił wywiadów Catalunya Radio i Onda Cero: – Mogę o nim mówić tylko z własnego doświadczenia i mam na jego temat niewiele do powiedzenia. Współpraca z nim kompletnie nic mi nie dała. Przez sześć miesięcy nie byłem szczęśliwy, poprosiłem o odejście i przeniosłem się do Milanu. Odszedłem z powodów czysto sportowych. Trener mnie nie chciał, a prezes tak. Zobaczymy, jak pójdzie mu na Camp Nou.

– Czy Koeman ma osobowość? Tak, ale w Evertonie to nie zadziałało, moim zdaniem nie było widać tej gry, o której mówią, że chce wprowadzić w Barcelonie – dodał Deulofeu.

Sytuacja Barcelony jest mi obojętna

Gerard Deulofeu uważa, że Barcelona od lat nie stawia na swoich wychowanków, co jest dużym błędem. Co więcej piłkarz Watfordu jest zdania, że z Barcelony może odejść wielu świetnych piłkarzy, którzy wygrali dla tego klubu wszystko. Będzie to zatem okazja dla innych klubów, by pozyskać klasowych graczy.

Z kolei na temat odejścia Leo Messiego piłkarz za bardzo nie chciał się wypowiadać: – Nie wiem, co stanie się z Messim, ponieważ nie siedzę w jego głowie, ale nie podobałoby mi się, gdyby odszedł z Barcelony. Stworzył w niej historię i byłbym zachwycony, gdyby został. Miał niesamowitą karierę.

Warto zaznaczyć jednak, że na słowa Deulofeu trzeba brać poprawkę, ponieważ piłkarz rozstał się w nienajlepszej atmosferze z Barceloną. Czego zresztą nie ukrywa: – Nie jest mi przykro z tego powodu sytuacji Barcelony. Obecnie jest mi to absolutnie obojętne.