Jagiellonia – Wisła Kraków. Typy, kursy (24.08.2020)

Dzisiejszego popołudnia zostanie rozegrany ostatni mecz pierwszej serii gier Ekstraklasy. Kolejkę zakończymy w Białymstoku, gdzie miejscowa Jagiellonia podejmie krakowską Wisłę. Obie drużyny z pewnością będą chciały zmazać plamę z Pucharu Polski, z którego “solidarnie” odpadły. Która z ekip w lepszym stylu rozpocznie sezon 2020/2021?

Jagiellonia – Wisła Kraków zapowiedź

Ubiegły sezon był rozczarowujący zarówno dla Jagiellonii, jak i Wisły Kraków. Ekipa z Podlasia co prawda zdołała awansować do grupy mistrzowskiej, jednak ich gra w ostatnich 7. kolejkach nie była zbyt dobra, przez co zakończyli oni rozgrywki na 8. pozycji. Taka lokata z pewnością nie może zadowalać kibiców i działaczy klubu z Białegostoku, którego aspiracje są zdecydowanie wyższe. Podobne słowa możemy również powiedzieć o Wiśle Kraków, która uniknęła ostatecznie spadku z Ekstraklasy, choć start rozgrywek w najmniejszym stopniu na to nie wskazywał. Seria bardzo dobrych występów i regularnie zdobywane punkty zaowocowały jednak skutecznym wydostaniem się ze strefy spadkowej i pozostaniem w elicie.

Tym, co łączy obie drużyny jest również postawa w tegorocznych rozgrywkach Pucharu Polski. Obie ekipy nie mogą się jednak tym szczycić, gdyż pożegnały się z pucharem już po pierwszym meczu przegrywając z Górnikiem Zabrze (Jagiellonia) oraz KSZO Ostrowiec (Wisła Kraków). Sytuacja ta sprawia, że piłkarze będą chcieli z całą pewnością zmazać plamę i pokazać się z jak najlepszej strony przed kibicami. Oba zespoły nie prezentują się z najlepszej strony w formacji defensywnej, przez co dzisiejszy mecz może należeć do jeszcze bardziej interesujących.

Jagiellonia – Wisła Kraków kursy

Kursy w STS rozkładają się następująco: zwycięstwo Jagiellonii to kurs 2.30, remis 3.40, a zwycięstwo Wisły Kraków 3.09.

Jagiellonia – Wisła Kraków typy

Naszym zdaniem to Jagiellonia jest minimalnie lepszym zespołem, co powinno dać o sobie znać dzisiejszego popołudnia. Mimo wszystko, spodziewamy się tutaj otwartego spotkania z dużą liczbą bramek.

Jagiellonia – Wisła Kraków | Typ: Jagiellonia wygra + BTTS @4.25 STS