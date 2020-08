Już nie tylko NBA, MLS, czy MLB. Do protestu dołączył także Eurosport. “To sprzeciw wobec nierówności rasowej”

W niedzielę w amerykańskim mieście Kenosha podczas policyjnej interwencji postrzelony co najmniej siedem razy został czarnoskóry Jacob Blake. Sprawa została nagłośniona przez sportowców. Jako pierwsze w ramach protestu swoje mecze odwołały drużyny NBA. Na ich czele stanął LeBron James, a po koszykarzach także inni sportowcy postanowili zaprotestować poprzez nie wychodzenie na parkiet, boisko, czy kort tenisowy.

Sama sprawa Jacoba Blake’a budzi wiele kontrowersji, ponieważ w mediach panowała jedna wielka dezinformacja. Kontrowersyjny na pewno wydaje się fakt, że czarnoskóry obywatel USA został postrzelony siedem razy. Z drugiej jednak strony mowa o sytuacji, w której policja została wezwana do przemocy domowej. Poza tym na Blake’a był wydany nakaz aresztowania, a on sam podobno stawiał opór przy zatrzymaniu.

Sportowcy staja po stronie dyskryminowanych

Z czarnoskórymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych solidaryzowała się Naomi Osaka, która uznała, że z tego powodu nie zagra w półfinale turnieju Western & Southern Open rozgrywanego w Nowym Jorku. Po decyzji tenisistki organizatorzy zawiesili turniej na kilka dni. Ostatecznie Osaka po konsultacjach z federacją stwierdziła, że swój mecz rozegra: – Jak wiecie, wycofałam się wczoraj z turnieju na znak protestu wobec niesprawiedliwości rasowej i ciągłej przemocy, którą stosuje policja. Byłam gotowa, by poddać swój mecz.

Protestowała nie tylko Osaka, ponieważ bojkot ogłosili także sportowcy występujący w hokejowej lidze NHL, amerykańskiej NBA, baseballowej MLB czy piłkarskiej MLS.

– Tak szczerze, to nie powinniśmy w ogóle do tego cholernego miejsca przyjeżdżać. Przyjeżdżając tutaj odwróciliśmy uwagę od tego, co ważne – powiedział George Hill z Milwaukee Buks o dokańczaniu sezonu NBA podczas specjalnego turnieju w Orlando.

Oczywiście najgłośniej było o proteście w NBA, gdzie nawet rozegranie całego sezonu stanęło pod znakiem zapytania. Jak na razie trwają konsultacje i rozmowy, ale prawdopodobnie skończy się na tym, że sezon zostanie dograny do końca. Rozgrywki mają być kontynuowane w sobotę.

Eurosport podzielił zdanie sportowców

Na profilach społecznościowych Eurosportu możemy przeczytać następujący komunikat:

Podobna treść została umieszczona na francuskojęzycznym profilu Eurosportu. Dla wielu internautów decyzja ta jest niezrozumiała. A wy jakie macie zdacie o akcji #BlackLivesMatter i włączanie się sportowców, a nawet stacji telewizyjnych w politykę?