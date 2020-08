Zagłębie Lubin – Warta Poznań. Typy, kursy (28.08.2020)

Druga kolejka Ekstraklasy startuje już dziś. Zagłębie na swoim stadionie podejmie beniaminka Wartę Poznań i co nie może dziwić jest w tym meczu faworytem. Naszym zdaniem w tym spotkaniu powinno paść jednak sporo bramek, więcej w analizie. Zapraszamy.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań zapowiedź (piątek, 18:00)

Zagłębie Lubin lepiej rozpoczął ten sezon, niż spodziewali się eksperci. Wygrało bowiem na inaugurację rozgrywek z Lechem Poznań. Co więcej pokazało w tym spotkaniu charakter, ponieważ to poznaniacy prowadzili do przerwy 1:0 po bramce Ishaka. Dopiero w 82′ minucie do remisu doprowadził Guldan, a pięć minut później zwycięską bramkę zdobył Balić. Bez wątpienia takie zwycięstwa budują i wydaje się, że ekipa Martin Seveli nie powinna mieć dziś problemów, by ograć Wartę.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

Beniaminek z Poznania w pierwszym meczu Ekstraklasy poległ u siebie z Lechią Gdańsk i szczerze mówiąc widać było, że ekipa Piotra Tworka wyraźnie odstaje od poziomu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Trudno przypuszczać, by Warta skoczyła o kilka poziomów wyżej w przeciągu tygodnia, dlatego naszym zdaniem dziś może dojść do pogromu.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Zagłębie. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1,68 w Betclic. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4,10. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 5,20

Zagłębie Lubin – Warta Poznań typy

Zagłębie nie powinno mieć żadnych problemów ze zwycięstwem w tym starciu, a do tego liczymy, że wygra zdecydowanie, stąd gramy wysoki over na bramki

Zagłębie Lubin – Warta Poznań| Typ: Gospodarze wygrają 1.68 @ Betclic

Zagłębie Lubin – Warta Poznań | Typ: Powyżej 3,5 bramki w meczu 3,00 @ Betclic