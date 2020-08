Wciąż nie jest jasna przyszłość piłkarska Philippe Coutinho. Według informacji “Don Balon” faworytem do pozyskania zawodnika jest Arsenal.

Philippe Coutinho co prawda, sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium, lecz raczej przesądzone jest to, że zespół ze stolicy Bawarii nie wykupi zawodnika. Również nie wiadomo, czy piłkarz pozostanie w drużynie “Dumy Katalonii”, w której szykują się spore zmiany.

Wzmocnienia

Jeśli Arsenal chce dołączyć do walki o miejsce w czwórce, wydaje się, że musi podjąć stanowcze kroki na rynku transferowym. Jednym z takich ruchów mogłoby być pozyskanie Philippe Coutinho, który dobrze zna realia Premier League. Brazylijczyk zanim trafił do FC Barcelony był zawodnikiem Liverpoolu. Łącznie w tych rozgrywkach wystąpił w 152 meczach, zdobywając w nich czterdzieści jeden bramek oraz notując trzydzieści siedem asyst. Taki transfer mógłby okazać się wzmocnieniem drugiej linii “Kanonierów”, która nie należy do najlepszych.

Nieudana przygoda w Barcelonie

Niewątpliwie transfer Philippe Coutinho do “Dumy Katalonii” jak do tej pory nie jest najlepiej wspominany. Według serwisu “Transfermarkt” Brazylijczyk kosztował Barcelonę aż 145 milionów euro. Wysoka cena nie przełożyła się jednak na dobrą dyspozycję na boisku. Ba, w niedawno zakończonych rozgrywkach piłkarz był wypożyczony do Bayernu Monachium.