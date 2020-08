Robert Lewandowski: “Czuję się lepiej niż w wieku 26 lat”

Robert Lewandowski udzielił wywiadu niemieckiemu magazynowi “Kicker”. Poruszono w nim kilka ciekawych kwestii.

Napastnik Bayernu Monachium zwyciężył w plebiscycie magazynu na piłkarza roku w Niemczech. W końcowej klasyfikacji zdecydowanie wyprzedził kolegów z zespołu – Thomasa Mullera oraz Joshuę Kimmicha.

“Mogę grać jeszcze przez 8 lat”

Robert Lewandowski na łamach “Kickera” ocenił swoje możliwości fizyczne. Polak stwierdził, że czuje się dużo lepiej niż przed kilkoma laty. – Nie czuję się na 32 lata. Czuję się lepiej niż w wieku 26 lat. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też jeśli chodzi o przygotowanie techniczne. Przez ostatnie 2 lata bardzo mocno pracowałem nad tymi aspektami, by jak najdłużej grać na jak najwyższym poziomie – przyznał kapitan reprezentacji Polski.

Snajper Bayernu stwierdził również, że jeszcze przez wiele lat zmierza cieszyć się grą w piłkę. Na pytanie dziennikarza, czy będzie w stanie grać jeszcze przez dziesięć lat, Lewandowski odpowiedział. – Dziesięć to nie, ale może osiem.

Fenomenalny sezon

Robert Lewandowski w sezonie 2019/20 zgarnął praktycznie wszystko, co było do wygrania. Wraz z klubem sięgnął po mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec oraz przede wszystkim triumfował w Lidze Mistrzów. We wszystkich wymienionych rozgrywkach Polak został królem strzelców. Lewandowskiemu “wymknął się” jedynie Złoty But, który ostatecznie powędrował do napastnika Lazio, Ciro Immobile. Łącznie Lewandowski w 47 meczach ubiegłego sezonu strzelił aż 55 goli!