Cristiano Ronaldo upomniany przez obsługę stadionu [WIDEO]

Cristiano Ronaldo nie zagrał w meczu z Chorwacją z powodu infekcji. To jednak nie sprawiło, że portugalski gwiazdor w żaden sposób nie zaistniał podczas tego meczu. Uwagę zwrócił fakt, że piłkarz został upomniany za… brak maseczki.

Infekcja Ronaldo miała być problemem

Piłkarz Juventusu w ostatnich dniach nabawił się infekcji palca prawej stopy. To sprawiło, że nie mógł pomóc swoim kolegom w meczu Ligi Narodów przeciwko Chorwacji. Przed meczem niektórzy eksperci spodziewali się, że nieobecność piłkarza może wpłynąć na losy spotkania. Jak się okazało, koledzy poradzili sobie bez niego.

Portugalczycy poradzili sobie bez gwiazdora

Portugalczycy ostatecznie odnieśli zwycięstwo 4:1 z Chorwacją. W pierwszej połowie do siatki skierował piłkę Joao Cancelo, natomiast po przerwie dokonali tego Diogo Jota, Joao Felix i Andre Silva. Na pochwały zasłużyła jednak cała drużyna, która po całkowicie zdominowała mecz, czego dowodem jest różnica strzałów 25-5.

Przyłapany na gorącym uczynku

Cristiano Ronaldo podczas meczu przebywał na trybunach i stamtąd wspierał swoich kolegów z reprezentacji. W pewnym momencie piłkarz został jednak przyłapany na zdjęciu maseczki. Z tego powodu kobieta z obsługi stadionu podeszła do niego, aby zwrócić uwagę. Portugalczyk oczywiście zastosował się do instrukcji, jednak zachowanie zostało uchwycone przez kamery. Mimo że to jego koledzy byli głównymi bohaterami widowiska, to wideo z jego udziałem najbardziej obiegło sieć.