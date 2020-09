Arkadiusz Milik pozostanie we Włoszech? Kolejny klub zainteresowany

Arkadiusz Milik po odejściu z Napoli może zostać we Włoszech. W grę nie wchodzi już jednak przejście do Juventusu czy Interu, tylko Fiorentiny.

Od ponad pół roku odejście Arkadiusza Milika z Napoli wydaje się nieuniknione. Piłkarz nie przedłużył z klubem umowy, która wygasa z końcem sezonu 2020/2021, dlatego od kilku miesięcy jest łączony z różnymi klubami. Mówiło się choćby o tym, że reprezentant Polski trafi do Anglii albo Hiszpanii, gdyż według różnych doniesień jego sytuacja była obserwowana przez Tottenham, Everton czy Atletico Madryt.

Miał być Juventus

Więcej jednak wskazywało na to, że napastnik pozostanie na Półwyspie Apenińskim. Początkowo Arkadiusz Milik był łączony z Interem, jednak później do walki o piłkarza miał wkroczyć Juventus. Według dziennika “La Stampa” nowy trener “Starej Damy” Andrea Pirlo miał zaproponować 26-latkowi transfer do klubu, jednak dopiero za rok.

Ostatnio jednak pojawiły się pogłoski o tym, że bardziej konkretna w walce o reprezentanta Polski wydaje się być Roma. Arkadiusz Milik miałby być częścią wymiany – do Napoli wówczas powędrowałby Cengiz Under, którego fanem jest trener zespołu, Gennaro Gattuso.

Nieoczekiwany zwrot akcji?

Jak poinformował włoski dziennikarz Luca Calamai, piłkarza będzie chciała pozyskać również Fiorentina, jeśli ten nie znajdzie innego klubu. Wiele wskazuje na to, że w przypadku pozostania w Neapolu Arkadiusz Milik nie mógłby liczyć na grę. Klub niedawno pozyskał bowiem napastnika Lille, Victora Osimhena, na którego trener zamierza stawiać w nowym sezonie. Dlatego wydaje się, że reprezentant Polski, jeśli nie znalazłby nowego klubu, byłby jednak zmuszony do opuszczenia Napoli.

Nie ukrywajmy, Fiorentina raczej nie byłaby zespołem marzeń dla Arkadiusza Milika. We Florencji tworzy się nowy projekt, aczkolwiek dotychczasowe wyniki raczej nie przyciągają gwiazd. W poprzednim sezonie zespół zajął 10. miejsce w lidze, szybko tracąc szansę na awans do europejskich pucharów.