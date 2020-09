Dania – Anglia. Typy, kursy (8.09.2020)

Po niełatwym zwycięstwie z Islandią, reprezentacja Anglii spróbuje kontynuować dobrą passę. Rywalem “Synów Albionu” w ramach drugiego spotkania Ligi Narodów będzie Dania. Spotkanie obu ekip rozegrane zostanie w Kopenhadze.

Dania – Anglia zapowiedź (wtorek, 20:45)

Duńczycy swoją przygodę z dywizją A rozpoczęli od porażki 0:2 na własnym obiekcie z Belgią. Bramki dla gości w tym meczu zdobyli Denayer oraz Mertens. W związku z ustalonym terminarzem, reprezentacja Danii drugi mecz z rzędu zagra w Kopenhadze. Również tym razem zadanie nie będzie łatwe. Do kraju ze Skandynawii przyjechali bowiem Anglicy.

Podopieczni Garetha Southgate’a rozpoczęli drugą edycję Ligi Narodów od wyjazdowego zwycięstwa z Islandią. Nie była to dla Anglików łatwa przeprawa, co potwierdza wynik rywalizacji. “Synowie Albionu” wygrali 1:0 za sprawą rzutu karnego wykorzystanego przez Sterlinga w 91. minucie rywalizacji. Co ciekawe, Islandczycy mogli wyrównać stan mecz jeszcze przed końcowym gwizdkiem sędziego. Jedenastki nie strzelił jednak Bjarnason.

Po raz ostatni Dania mierzyła się z Anglią w 2014 roku w ramach towarzyskiego starcia. Spotkanie obu ekip zakończyło się wynikiem 1:0 dla piłkarzy z Wysp. Jedynego gola zdobył wtedy Sturridge.

Dania – Anglia kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Anglia. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.10. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.30. Wygraną Duńczyków bukmacherzy ocenili na kurs 3.66.

Dania – Anglia typy

Choć piłkarze Southgate’a nie mieli łatwej przeprawy w rywalizacji z Islandią, to Anglicy powinni i tak poradzić sobie na wyjeździe z Danią. W związku z tym, typujemy wygraną gości po ciekawym kursie.

Dania – Anglia | Typ: Anglia wygra mecz 2.10 @STS

Dania – Anglia | Typ: Anglia wygra i powyżej 1.5 bramki 2.65 @ STS