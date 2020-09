Belgia – Islandia. Typy, kursy (08.09.2020)

Średnio ciekawie zapowiada się spotkanie reprezentacji Belgii z Islandią. Obie ekipy mają zupełnie inne cele na tegoroczną edycję Ligi Narodów. Gospodarze mają nadzieję, że uda im się awansować do Final Four i powalczyć o wygraną w tych rozgrywkach. Goście za to liczą na utrzymanie w dywizji A i raczej nie będzie to łatwe zadanie, bo grupa druga jest naprawdę mocna i Islandczycy będą musieli się natrudzić żeby się w dywizji A utrzymać.

Belgia – Islandia zapowiedź (wtorek, 20:45)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mogą być bardzo zadowoleni z początku tegorocznej edycji Ligi Narodów. Belgowie w bardzo pewny sposób rozprawili się na wyjeździe z reprezentacją Danii. Choć dzisiejsi gospodarze byli faworytami sobotniego spotkania to raczej większość spodziewała się, że ich rywale będą w stanie podjąć walkę. Ostatecznie Belgia nie miała praktycznie żadnych problemów w tym spotkaniu i w dobrych humorach wyjechali z Danii. Dzisiaj zadanie powinno być jeszcze łatwiejsze. Nie dość, że Belgowie zagrają na własnym obiekcie, to rywalami będzie Islandia, czyli reprezentacja, która prawdopodobnie spadnie do dywizji B. Gospodarze nie mogą zlekceważyć swoich rywali, ale ewentualny brak wygranej ze strony gospodarzy będzie wielką niespodzianką.

Goście mogli być również zadowoleni ze swojego poprzedniego spotkania. Choć Islandczycy ostatecznie przegrali na własnym obiekcie z Anglikami, to do samego końca mieli nadzieję, że uda się wyrwać przynajmniej jeden punkt. Ich rywale strzelili pierwszą bramkę w tamtym spotkaniu na kilka minut przed końcem z rzutu karnego, ale Islandczycy mieli jeszcze w doliczonym czasie gry doskonałą okazję do wyrównania. Niestety dla gospodarzy, Bjarnason nie wykorzystał jedenastki i ostatecznie trzy punkty pojechały do Anglii. Mimo wszyscy fani reprezentacji Islandii mieli prawo być zadowoleni z gry swoich ulubieńców. Dzisiaj raczej mało kto spodziewa się niespodzianki, ale na pewno nie można lekceważyć gości.

Belgia – Islandia kursy

Faworytem bukmacherów jest Belgia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.18. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Belgia – Islandia, to STS ma na to zdarzenie kurs 6.75. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 14.05.

Belgia – Islandia nasze typy

Gospodarze są zdecydowanymi faworytami do wygrania swojej grupy i w poprzednim spotkaniu z Duńczykami udowodnili, że takie stwierdzenia nie są przypadkowe. Na ten moment tylko Anglicy być może będą w stanie zagrozić trzeciej drużynie poprzednich Mistrzostw Świata. Dzisiejsze starcie powinno być dla Belgów spacerkiem, choć Islandczycy w sobotnim starciu z Anglikami zagrali bardzo dobrze i byli bardzo bliscy remisu. Spodziewam się jednak, że dzisiaj będzie o dobry wynik zdecydowanie trudniej i powinniśmy być świadkami wysokiej wygranej reprezentacji Belgii.

Belgia – Islandia | Typ: Handicap: Belgia -2 @2.40 STS

Belgia – Islandia | Typ: obie drużyny nie strzelą gola i powyżej 2,5 goli @3.15 STS