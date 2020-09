Manchester City oferował gigantyczne pieniądze za Leo Messiego

Od zeszłego tygodnia wiemy już, że Leo Messi zostanie piłkarzem Barcelony do końca tego sezonu. Nie milkną jednak echa jego niedoszłego transferu do Manchesteru City. Dziennikarze szwajcarskiego dziennika “L’Illustre” rzucają nowe światło na tę sprawę.

Tajemnicą poliszynela było, że Manchester City chciał wykorzystać spór Messiego z Barceloną, aby sprowadzić Argentyńczyka do siebie. Jak się okazuje, włodarze klubu z Etihad Stadium było bardzo konkretni.

200 milionów euro na stole

“The Citizens” mieli ponoć złożyć oficjalną ofertę za 33-latka. Opiewała ona na 200 milionów euro z ogromnymi bonusami, takimi jak dodatkowe 20 milionów za wygranie przez City Ligi Mistrzów. Takie doniesienia są szokujące, biorąc pod uwagę wiek Messiego oraz fakt, że za rok będzie do wzięcia za darmo. Jak jednak wiemy, “Duma Katalonii” nie przystała na tę propozycję.

Ogromne zarobki

Dla samego Messiego oferta na pewno była bardzo korzystna. Manchester City proponował mu kontrakt na poziomie 45 milionów euro rocznie, co pokrywa jego obecne zarobki w Barcelonie. Jak jednak wspomniał sam Argentyńczyk – pieniądze nie są jego główną motywacją. Chodzi mu bardziej o przemyślany i długofalowy projekt sportowy, a na pewno Manchester City pod tym względem daje mu obecnie większe możliwości niż FC Barcelona. Poza tym trenerem “The Citizens” jest Pep Guardiola, a wiadomo, że Argentyńczyk ma z nim świetne relacje. Na transfer do Manchesteru będzie musiał jednak poczekać jeszcze co najmniej rok.