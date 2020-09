Rozpoczęła się budowa nowej restauracji Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski to nie tylko świetny piłkarz, ale również bardzo sprawny biznesmen. Właśnie rozpoczęła się budowa jego kolejnej inwestycji – restauracji “Wodny Świat” w Giżycku.

Do tej pory 32-latek inwestował głównie w start-upy i nieruchomości, jednak teraz postanowił spróbować swoich sił w branży restauracyjnej. Obiekt, który powstanie, jest naprawdę wyjątkowy.

Restauracja na wodzie

Nazwa “Wodny Świat” nie jest przypadkowa. Otóż nowa restauracja Roberta Lewandowskiego będzie znajdować się na wodzie. Do końca tego roku ma zostać zbudowana platforma, na której znajdzie się restauracja.

– Do końca tego tygodnia planujemy domówić się z wykonawcą w kwestii zaplecza budowy. Wystąpił do nas z oficjalną prośbą o wynajęcie miejsca na takie zaplecze. Można powiedzieć, że wbicie takiej symbolicznej łopaty jest już za nami – mówi w rozmowie dla “WP Sportowe Fakty” burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz.

Wysoki koszt

Wybudowanie tej restauracji będzie kosztować 71 milionów złotych. Trzeba jednak zaznaczyć, że Lewandowski zapłaci tylko za część inwestycji. Projekt zostanie dofinansowany kwotą 41 milionów złotych przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości. Wybudowaniem restauracji zajmą się 4 firmy, z których w jednej udziały ma sam piłkarz. Restauracja sama w sobie będzie oferować wiele udogodnień dla klientów, jak możliwość gotowania pod okiem kucharzy czy możliwość zjedzenia świeżo złowionych ryb.