Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali PZPN

Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej w celu przeszukania. Poszukiwania dotyczyły tzw. afery melioracyjnej.

Afera melioracyjna

Do przeszukania doszło z polecania Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze CBA wkroczyli do siedziby głównej Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także do Urzędu Miasta w Koszalinie oraz kilku mieszkań prywatnych i pomieszczeń firmowych.

Jaki był powód poszukiwań? Wszystko w związku z aferą melioracyjną – sprawą nieprawidłowości w All Sports Promotion. Fundacja w latach 2011-2013 w imieniu AZS Koszalin SA podpisywała umowy na usługi reklamowe z Zakładami Chemicznymi. Jak się jednak okazało, pieniądze trafiały na konto innej spółki. Według Prokuratury Krajowej, doprowadziło to do straty w wysokości dwóch milionów euro.

“Biuro PZPN zapewniło pełne wsparcie funkcjonariuszom CBA”

Polski Związek Piłki Nożnej wydał już komunikat w tej sprawie.

– W czwartek, 10 września br., w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie rozpoczęło się przeszukanie prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z postanowieniem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Biuro PZPN zapewniło pełne wsparcie funkcjonariuszom CBA oraz przekazało wszystkie dokumenty określone w postanowieniach o kontroli. Mając na uwadze szybkie wyjaśnienie sprawy, PZPN gwarantuje pełną współpracę z CBA – poinformował PZPN w komunikacie na oficjalnej stronie.

Fot. PZPN